Шулаков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шулаков Николай Фомич
Мать: Шулакова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1871
Сын: Шулаков Евдоким Александрович
Мать ребёнка: Шулакова Мария Ефимьевна
Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шулакова Мария Ефимьевна
Смерть
Неизвестно