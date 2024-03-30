Шулаков Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулаков Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шулаков Николай Фомич

Мать: Шулакова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
30.07.1871

Сын: Шулаков Евдоким Александрович

Мать ребёнка: Шулакова Мария Ефимьевна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулакова Мария Ефимьевна

Смерть
Неизвестно
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