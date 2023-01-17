посёлок Юг, посёлок Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Юг

Пермский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
281Юговской (Государев Юг), зав.при рч. Юге.3734166840674351Церквей православных 2. Часовня православная 1. Окружное горное училище. Заводская школа. Женская школа. Почтовая станция. Заводов медноплавильных 2. Еженедельный рынок.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Юговская волость
246. Юговский завод (Государев Юг), село заводское бывшее государственное, при речке Юге, дворов 1732, жителей 9085, волостное правление (уездный город в 37 верстах), 2 ц Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Пермский район
346530Югпосёлок57°44'00"56°11'00"O-40-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Пермский муниципальный район, Юговское сельское поселение
57646470101п Югпоселок
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