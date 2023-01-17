Юг
Пермский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
281Юговской (Государев Юг), зав.при рч. Юге.3734166840674351Церквей православных 2. Часовня православная 1. Окружное горное училище. Заводская школа. Женская школа. Почтовая станция. Заводов медноплавильных 2. Еженедельный рынок.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
246. Юговский завод (Государев Юг), село заводское бывшее государственное, при речке Юге, дворов 1732, жителей 9085, волостное правление (уездный город в 37 верстах), 2 ц Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346530Югпосёлок57°44'00"56°11'00"O-40-077
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57646470101п Югпоселок