Шулаков Николай Фомич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
19.01.1847
Дочь: Шулакова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Шулакова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
25.07.1850
Сын: Шулаков Стефан Николаевич
Мать ребёнка: Шулакова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
09.03.1858
Сын: Шулаков Евфимий Николаевич
Мать ребёнка: Шулакова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1862
Сын: Шулаков Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Шулакова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шулаков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Шулакова Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шулакова Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно