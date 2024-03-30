Шулаков Николай Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШулаков Николай Фомич

Шулаков Николай Фомич

Место рождения

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Шулаков-Шулакин Фома

Мать: Шулакова-Шулакина Соломия Стефановна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.01.1847

Дочь: Шулакова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Шулакова Марфа Ивановна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.07.1850

Сын: Шулаков Стефан Николаевич

Мать ребёнка: Шулакова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
09.03.1858

Сын: Шулаков Евфимий Николаевич

Мать ребёнка: Шулакова Марфа Ивановна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.10.1862

Сын: Шулаков Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Шулакова Марфа Ивановна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шулаков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Шулакова Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулакова Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close