Давыдов Николай Леонтиевич
Место рожденияПермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)
Дата рождения19.05.1864
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
19.05.1864
Метрическая книга за 1864 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.84, лист 16) | Запись № 34 | родился 7 мая (крещен 9 мая) | Николай | Родители: Александровского завода мастеровой Леонтий Григорьев Давыдов и за... Показать все
Крещение
21.05.1864
Бракосочетание
25.06.1888
Метрическая книга за 1888 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.99, лист 94) | Запись № 13 | Дата бракосочетания: 17 июня | Жених: Александровского завода мастеровой Николай Леонтиев Давыдов. Православного вер... Показать все
Рождение ребёнка
30.04.1889
Дочь: (Давыдова) Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: (Кулакова) Татьяна Георгиевна
Метрическая книга за 1889 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.98а, лист 14) | Запись № 32 | родилась 18 апреля (крещена 20 апреля) | Анастасия | Родители: Александровского завода мастеровой Николай Леонтиев ... Показать все
Рождение ребёнка
29.07.1890
Мать ребёнка: (Кулакова) Татьяна Георгиевна
Метрическая книга за 1890 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.98а, лист 106) | Запись № 68 | родился 17 июля(крещен 20 июля) | Илья | Родители: Александровского завода мастеровой Николай Леонтиев Давыдов и з... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1892
Мать ребёнка: (Кулакова) Татьяна Георгиевна
Метрическая книга за 1892 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.103, лист 3) | Запись № 5 | родился 8 января (крещен 12 января) | Иоанн | Родители: Александровского завода мастеровой Николай Леонтиев Давыдов и... Показать все
Рождение ребёнка
25.04.1894
Дочь: (Давыдова) Антонина Николаевна
Мать ребёнка: (Кулакова) Татьяна Георгиевна
Метрическая книга за 1894 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.103а, лист 14) | Запись № 34 | родилась 13 апреля (крещена 16 апреля) | Антонина | Родители: Александровского завода мастеровой Николай Леонтиев ... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1896
Дочь: (Давыдова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: (Кулакова) Татьяна Георгиевна
Метрическая книга за 1896 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.107, лист 50) | Запись № 111 | родилась 9 декабря (крещена 12 декабря) | Анна | Родители: Александровского завода мастеровой Николай Леонтиев Дав... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1899
Дочь: (Давыдова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: (Кулакова) Татьяна Георгиевна
Метрическая книга за 1899 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.107а, лист 104) | Запись № 4 | родилась 11 января (крещена 12 января) | Татиана | Родители: Александровского завода мастеровой Николай Леонтиев Д... Показать все
Рождение ребёнка
02.06.1901
Дочь: (Давыдова) Елена Николаевна
Мать ребёнка: (Кулакова) Татьяна Георгиевна
Метрическая книга за 1901 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.110, лист 121) | Запись № 53 | родилась 20 мая (крещена 23 мая) по старому стилю | Елена | Родители: Александровского завода мастеровой Николай Л... Показать все
Рождение ребёнка
06.04.1904
Дочь: (Давыдова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: (Кулакова) Татьяна Георгиевна
Метрическая книга за 1904 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.833, лист 12об - 13) | Запись № 26 | родилась 24 марта (крещена 29 марта) по старому стилю | Мария | Родители: Александровского завода мастеровой... Показать все
Рождение ребёнка
07.05.1906
Сын: Давыдов Николай Николаевич
Мать ребёнка: (Кулакова) Татьяна Георгиевна
Метрическая книга за 1906 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.833а) | Запись № 51 | родился 07 мая (крещен 9 мая) по старому стилю | Николай | Родители: Александровского завода мастеровой Николай Леонтиев Да... Показать все
Рождение ребёнка
09.05.1911
Сын: Давыдов Константин Николаевич
Мать ребёнка: (Кулакова) Татьяна Георгиевна
Смерть
1944