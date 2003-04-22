(Давыдова) Мария Николаевна
Место рожденияПермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)
Дата рождения06.04.1904
Дата смерти22.04.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1904
Метрическая книга за 1904 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.833, лист 12об - 13) | Запись № 26 | родилась 24 марта (крещена 29 марта) по старому стилю | Мария | Родители: Александровского завода мастеровой... Показать все
Крещение
09.04.1904
Рождение ребёнка
01.06.1928
Дочь: (Федотова) Руфина Ивановна
Отец ребёнка: Федотов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
25.05.1938
Дочь: (Федотова) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Федотов Иван Михайлович
Смерть
22.04.2003