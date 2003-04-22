(Давыдова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Давыдова) Мария Николаевна

(Давыдова) Мария Николаевна

Место рождения

Пермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)

Дата рождения

06.04.1904

Дата смерти

22.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1904

Отец: Давыдов Николай Леонтиевич

Мать: (Кулакова) Татьяна Георгиевна

Метрическая книга за 1904 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.833, лист 12об - 13) | Запись № 26 | родилась 24 марта (крещена 29 марта) по старому стилю | Мария | Родители: Александровского завода мастеровой... Показать все
Крещение
09.04.1904
Рождение ребёнка
01.06.1928

Дочь: (Федотова) Руфина Ивановна

Отец ребёнка: Федотов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
25.05.1938

Дочь: (Федотова) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Федотов Иван Михайлович

Смерть
22.04.2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.