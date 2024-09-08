Давыдов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Николай Николаевич

Давыдов Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1906

Дата смерти

15.02.1985

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1906

Отец: Давыдов Николай Леонтиевич

Мать: (Кулакова) Татьяна Георгиевна

Метрическая книга за 1906 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.833а) | Запись № 51 | родился 07 мая (крещен 9 мая) по старому стилю | Николай | Родители: Александровского завода мастеровой Николай Леонтиев Да... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Тиунова) Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Тиунова) Александра Степановна

Смерть
15.02.1985

Мы используем куки для улучшения работы сайта.