Давыдов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1906
Дата смерти15.02.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1906
Метрическая книга за 1906 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.833а) | Запись № 51 | родился 07 мая (крещен 9 мая) по старому стилю | Николай | Родители: Александровского завода мастеровой Николай Леонтиев Да... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Тиунова) Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Тиунова) Александра Степановна
Смерть
15.02.1985