Давыдов Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Константин Николаевич

Давыдов Константин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1911

Дата смерти

01.02.2004

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1911

Отец: Давыдов Николай Леонтиевич

Мать: (Кулакова) Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Смерть
01.02.2004

Мы используем куки для улучшения работы сайта.