Давыдов Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1911
Дата смерти01.02.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Васильевна
Смерть
01.02.2004