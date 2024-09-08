(Саначева) Мариамна Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти17.06.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
1834 г.р. (Леонтия Григорьева жена Маремьяна Мартынова - 23 года по ревизской сказке 1857 г. Соликамского уезда Александровского завода. ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2297, лист 49) | 1828г.р. (Метрическая к... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Брак заключен до 1857 года
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Давыдов Леонтий Григорьевич
Леонитев сын Иван - 4 года 7 месяцев (Ревизская сказка 1857. ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2297, лист 49)
Рождение ребёнка
1862
Сын: Давыдов Гавриил Леонтиевич
Отец ребёнка: Давыдов Леонтий Григорьевич
Рождение ребёнка
19.05.1864
Сын: Давыдов Николай Леонтиевич
Отец ребёнка: Давыдов Леонтий Григорьевич
Метрическая книга за 1864 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.84, лист 16) | Запись № 34 | родился 7 мая (крещен 9 мая) | Николай | Родители: Александровского завода мастеровой Леонтий Григорьев Давыдов и за... Показать все
Рождение ребёнка
20.05.1867
Сын: Давыдов Николай Леонтиевич
Отец ребёнка: Давыдов Леонтий Григорьевич
Метрическая книга за 1867 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.84, лист 41) | Запись № 15 | родился 8 мая (крещен 9 мая) | Николай | Родители: Александровского завода мастеровой Леонтий Григорьев Давыдов и за... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1870
Дочь: (Давыдова) Мария Леонтиевна
Отец ребёнка: Давыдов Леонтий Григорьевич
Метрическая книга за 1870 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.86, лист 9) | Запись № 24 | родилась 4 июня (крещена 7 июня) | Мария | Родители: Мастеровой Леонтий Григорьев Давыдов и жена его Мариамна Мартыно... Показать все
Смерть
17.06.1882
Метрическая книга за 1882 год Соликамский уезд, Александровский завод | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.92, лист 255) | Запись № 36 | умерла 5 июня (погребена 7 июня) | Умерший: Александровского завода мастеро... Показать все