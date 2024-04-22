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Югов Василей Егорович

Место рождения

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1791

Дата смерти

1865

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Югов Егор Петрович

Мать: Югова Ирина Матвеевна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1815 ст.

Дочь: Югова Парасковья Васильевна

Мать ребёнка: Югова Евфимия Ильинишна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Югова Анисья Васильевна

Мать ребёнка: Югова Евфимия Ильинишна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Ревизская сказка Вологодской губернии В-Устюгского уезда Приводинского волостного правления деревни Лисиц Волосово тож 5 апреля 1834 года
Рождение ребёнка
15.11.1820 ст.

Дочь: Югова Катерина Васильевна

Мать ребёнка: Югова Евфимия Ильинишна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Ревизская сказка Вологодской губернии В-Устюгского уезда Приводинского волостного правления деревни Лисиц Волосово тож 5 апреля 1834 года
Рождение ребёнка
1823

Сын: Югов Герасим Васильевич

Мать ребёнка: Югова Евфимия Ильинишна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Ревизская сказка Вологодской губернии В-Устюгского уезда Приводинского волостного правления деревни Лисиц Волосово тож 5 апреля 1834 года
Рождение ребёнка
02.02.1826 ст.

Дочь: Югова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Югова Евфимия Ильинишна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Ревизская сказка Вологодской губернии В-Устюгского уезда Приводинского волостного правления деревни Лисиц Волосово тож 5 апреля 1834 года
Рождение ребёнка
06.11.1828 ст.

Сын: Югов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Югова Евфимия Ильинишна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Ревизская сказка Вологодской губернии В-Устюгского уезда Приводинского волостного правления деревни Лисиц Волосово тож 5 апреля 1834 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Югова Евфимия Ильинишна

Смерть
1865
Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
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