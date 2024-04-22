Югов Василей Егорович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Югов Егор Петрович
Мать: Югова Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
23.09.1815 ст.
Дочь: Югова Парасковья Васильевна
Мать ребёнка: Югова Евфимия Ильинишна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Югова Анисья Васильевна
Мать ребёнка: Югова Евфимия Ильинишна
Ревизская сказка Вологодской губернии В-Устюгского уезда Приводинского волостного правления деревни Лисиц Волосово тож 5 апреля 1834 года
Рождение ребёнка
15.11.1820 ст.
Дочь: Югова Катерина Васильевна
Мать ребёнка: Югова Евфимия Ильинишна
Ревизская сказка Вологодской губернии В-Устюгского уезда Приводинского волостного правления деревни Лисиц Волосово тож 5 апреля 1834 года
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Югова Евфимия Ильинишна
Ревизская сказка Вологодской губернии В-Устюгского уезда Приводинского волостного правления деревни Лисиц Волосово тож 5 апреля 1834 года
Рождение ребёнка
02.02.1826 ст.
Дочь: Югова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Югова Евфимия Ильинишна
Ревизская сказка Вологодской губернии В-Устюгского уезда Приводинского волостного правления деревни Лисиц Волосово тож 5 апреля 1834 года
Рождение ребёнка
06.11.1828 ст.
Сын: Югов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Югова Евфимия Ильинишна
Ревизская сказка Вологодской губернии В-Устюгского уезда Приводинского волостного правления деревни Лисиц Волосово тож 5 апреля 1834 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Югова Евфимия Ильинишна
Смерть
1865