Югов Егор Петрович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Югов Петр Михайлович
Мать: Югова Параскева Ивановна
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Югова Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Югова Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Югова Ирина Матвеевна
Из росписи Вологодской Епархии Ведомства Великоустюгского Духовного Правления Устюжской округи Двинской трети Пятницкой Погореловской церкви, что на Погорелове священника Иоанна Андреева с причетникам... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Югова Ирина Матвеевна
Смерть
1821
Ревизская сказка Вологодской губернии В-Устюгского уезда Приводинского волостного правления деревни Лисиц Волосово тож 5 апреля 1834 года