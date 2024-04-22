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Югов Егор Петрович

Место рождения

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1765

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Югов Петр Михайлович

Мать: Югова Параскева Ивановна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1791

Сын: Югов Василей Егорович

Мать ребёнка: Югова Ирина Матвеевна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Югова Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Югова Ирина Матвеевна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Из росписи Вологодской Епархии Ведомства Великоустюгского Духовного Правления Устюжской округи Двинской трети Пятницкой Погореловской церкви, что на Погорелове священника Иоанна Андреева с причетникам... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Югова Ирина Матвеевна

Смерть
1821
Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Ревизская сказка Вологодской губернии В-Устюгского уезда Приводинского волостного правления деревни Лисиц Волосово тож 5 апреля 1834 года
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