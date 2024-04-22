Югова (Бабинова) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Бабинов Иван
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года. В ней проживала Параскева в 1781 ... Показать все
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Югов Петр Михайлович
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1765
Сын: Югов Егор Петрович
Отец ребёнка: Югов Петр Михайлович
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Югова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Югов Петр Михайлович
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1772
Сын: Югов Семен Петрович
Отец ребёнка: Югов Петр Михайлович
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Югов Петр Михайлович
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Югов Петр Михайлович
Смерть
Неизвестно