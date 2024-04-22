Югова (Бабинова) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Югова (Бабинова) Параскева Ивановна

Место рождения

Большое Ошарово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Бабинов Иван

Мать: не указана

Большое Ошарово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года. В ней проживала Параскева в 1781 ... Показать все
Рождение ребёнка
1761

Сын: Югов Василей Петрович

Отец ребёнка: Югов Петр Михайлович

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1765

Сын: Югов Егор Петрович

Отец ребёнка: Югов Петр Михайлович

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Югова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Югов Петр Михайлович

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1772

Сын: Югов Семен Петрович

Отец ребёнка: Югов Петр Михайлович

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1777

Сын: Югов Леонтий Петрович

Отец ребёнка: Югов Петр Михайлович

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Югов Петр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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