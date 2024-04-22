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Югов Петр Михайлович

Место рождения

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1738

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Югов Михаил Иванович

Мать: не указана

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1761

Сын: Югов Василей Петрович

Мать ребёнка: Югова Параскева Ивановна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1765

Сын: Югов Егор Петрович

Мать ребёнка: Югова Параскева Ивановна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Югова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Югова Параскева Ивановна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1772

Сын: Югов Семен Петрович

Мать ребёнка: Югова Параскева Ивановна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1777

Сын: Югов Леонтий Петрович

Мать ребёнка: Югова Параскева Ивановна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Югова Параскева Ивановна

Смерть
1805
Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
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