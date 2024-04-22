Югов Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Югов Михаил Иванович
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Югова Параскева Ивановна
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1765
Сын: Югов Егор Петрович
Мать ребёнка: Югова Параскева Ивановна
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Югова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Югова Параскева Ивановна
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1772
Сын: Югов Семен Петрович
Мать ребёнка: Югова Параскева Ивановна
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Югова Параскева Ивановна
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Югова Параскева Ивановна
Смерть
1805