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Югов Семен Петрович

Место рождения

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1772

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Югов Петр Михайлович

Мать: Югова Параскева Ивановна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Югова Агриппина Семеновна

Мать ребёнка: Югова Феодосия Семеновна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1803 ст.

Сын: Югов Петр Семенович

Мать ребёнка: Югова Феодосия Семеновна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1805

Сын: Югов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Югова Феодосия Семеновна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
Около 17.07.1808 ст.

Дочь: Югова Евдокия (Авдотья) Семеновна

Мать ребёнка: Югова Феодосия Семеновна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1810

Дочь: Югова Анна Семеновна

Мать ребёнка: Югова Феодосия Семеновна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
Около 28.09.1812

Дочь: Югова Мария Семеновна

Мать ребёнка: Югова Феодосия Семеновна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Югова Феодосия Семеновна

Смерть
1852
Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Ревизская сказка Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревни Лисиц Волосово тоже 1858 года, февраля 17 дня
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