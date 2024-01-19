Югов Семен Петрович
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Югов Петр Михайлович
Мать: Югова Параскева Ивановна
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Югова Агриппина Семеновна
Мать ребёнка: Югова Феодосия Семеновна
Рождение ребёнка
27.09.1803 ст.
Сын: Югов Петр Семенович
Мать ребёнка: Югова Феодосия Семеновна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Югова Феодосия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 17.07.1808 ст.
Дочь: Югова Евдокия (Авдотья) Семеновна
Мать ребёнка: Югова Феодосия Семеновна
Рождение ребёнка
29.01.1810
Дочь: Югова Анна Семеновна
Мать ребёнка: Югова Феодосия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 28.09.1812
Дочь: Югова Мария Семеновна
Мать ребёнка: Югова Феодосия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Югова Феодосия Семеновна
Смерть
1852
Ревизская сказка Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревни Лисиц Волосово тоже 1858 года, февраля 17 дня