Югова Ирина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиДо 1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Из росписи Вологодской Епархии Ведомства Великоустюгского Духовного Правления Устюжской округи Двинской трети Пятницкой Погореловской церкви, что на Погорелове священника Иоанна Андреева с причетникам... Показать все
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Югов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Югова Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Югов Егор Петрович
Из росписи Вологодской Епархии Ведомства Великоустюгского Духовного Правления Устюжской округи Двинской трети Пятницкой Погореловской церкви, что на Погорелове священника Иоанна Андреева с причетникам... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Югов Егор Петрович
Смерть
До 1814