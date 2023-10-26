Югова Ирина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Югова Ирина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

До 1814

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Из росписи Вологодской Епархии Ведомства Великоустюгского Духовного Правления Устюжской округи Двинской трети Пятницкой Погореловской церкви, что на Погорелове священника Иоанна Андреева с причетникам... Показать все
Рождение ребёнка
1791

Сын: Югов Василей Егорович

Отец ребёнка: Югов Егор Петрович

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Югова Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Югов Егор Петрович

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Из росписи Вологодской Епархии Ведомства Великоустюгского Духовного Правления Устюжской округи Двинской трети Пятницкой Погореловской церкви, что на Погорелове священника Иоанна Андреева с причетникам... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Югов Егор Петрович

Смерть
До 1814
Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
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