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Югов Герасим Васильевич

Место рождения

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Югов Василей Егорович

Мать: Югова Евфимия Ильинишна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Ревизская сказка Вологодской губернии В-Устюгского уезда Приводинского волостного правления деревни Лисиц Волосово тож 5 апреля 1834 года
Военная служба
1843
Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Отдан в рекруты Ревизская сказка Вологодской губернии Великоустюгского уезда Нестеферовской волости Вандышевского сельского общества деревни Лисиц Волосово тоже 1850 года
Смерть
Неизвестно

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