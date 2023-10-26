Югов Герасим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Югов Василей Егорович
Мать: Югова Евфимия Ильинишна
Ревизская сказка Вологодской губернии В-Устюгского уезда Приводинского волостного правления деревни Лисиц Волосово тож 5 апреля 1834 года
Военная служба
1843
Отдан в рекруты Ревизская сказка Вологодской губернии Великоустюгского уезда Нестеферовской волости Вандышевского сельского общества деревни Лисиц Волосово тоже 1850 года
Смерть
Неизвестно