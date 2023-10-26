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Югов Иван Васильевич

Место рождения

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

06.11.1828 ст.

Дата смерти

1871

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1828 ст.

Отец: Югов Василей Егорович

Мать: Югова Евфимия Ильинишна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Ревизская сказка Вологодской губернии В-Устюгского уезда Приводинского волостного правления деревни Лисиц Волосово тож 5 апреля 1834 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Югова Степанида Григорьевна

Рождение ребёнка
16.01.1854 ст.

Дочь: Югова Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Югова Степанида Григорьевна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Ревизская сказка Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревни Лисиц Волосово тоже 1858 года, февраля 17 дня
Рождение ребёнка
27.11.1856 ст.

Сын: Югов Николай Иванович

Мать ребёнка: Югова Степанида Григорьевна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Ревизская сказка Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревни Лисиц Волосово тоже 1858 года, февраля 17 дня
Рождение ребёнка
19.09.1859

Дочь: Югова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Югова Степанида Григорьевна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1863 ст.

Дочь: Югова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Югова Степанида Григорьевна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
1871
Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1967 ст.

Дочь: Югова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Югова Степанида Григорьевна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд

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