Югов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1828 ст.
Дата смерти1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.11.1828 ст.
Отец: Югов Василей Егорович
Мать: Югова Евфимия Ильинишна
Ревизская сказка Вологодской губернии В-Устюгского уезда Приводинского волостного правления деревни Лисиц Волосово тож 5 апреля 1834 года
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1854 ст.
Дочь: Югова Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Югова Степанида Григорьевна
Ревизская сказка Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревни Лисиц Волосово тоже 1858 года, февраля 17 дня
Рождение ребёнка
27.11.1856 ст.
Мать ребёнка: Югова Степанида Григорьевна
Ревизская сказка Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревни Лисиц Волосово тоже 1858 года, февраля 17 дня
Рождение ребёнка
19.09.1859
Дочь: Югова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Югова Степанида Григорьевна
Рождение ребёнка
03.07.1863 ст.
Дочь: Югова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Югова Степанида Григорьевна
Смерть
1871
Рождение ребёнка
26.08.1967 ст.
Дочь: Югова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Югова Степанида Григорьевна