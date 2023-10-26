Югова Степанида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Югов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
16.01.1854 ст.
Дочь: Югова Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Югов Иван Васильевич
Ревизская сказка Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревни Лисиц Волосово тоже 1858 года, февраля 17 дня
Рождение ребёнка
27.11.1856 ст.
Отец ребёнка: Югов Иван Васильевич
Ревизская сказка Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревни Лисиц Волосово тоже 1858 года, февраля 17 дня
Рождение ребёнка
19.09.1859
Дочь: Югова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Югов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.07.1863 ст.
Дочь: Югова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Югов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
26.08.1967 ст.
Дочь: Югова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Югов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно