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Югова Степанида Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Югов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
16.01.1854 ст.

Дочь: Югова Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Югов Иван Васильевич

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Ревизская сказка Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревни Лисиц Волосово тоже 1858 года, февраля 17 дня
Рождение ребёнка
27.11.1856 ст.

Сын: Югов Николай Иванович

Отец ребёнка: Югов Иван Васильевич

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Ревизская сказка Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревни Лисиц Волосово тоже 1858 года, февраля 17 дня
Рождение ребёнка
19.09.1859

Дочь: Югова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Югов Иван Васильевич

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1863 ст.

Дочь: Югова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Югов Иван Васильевич

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1967 ст.

Дочь: Югова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Югов Иван Васильевич

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
Неизвестно

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