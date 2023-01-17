Чередов Фёдор Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Чередов Кирилл Иванов
Мать: Чередова Федора Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Устиния Фёдорова
Мать ребёнка: Чередова Агафия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Чередова Агафия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Арина Фёдорова
Мать ребёнка: Чередова Агафия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: Чередова Агафия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Чередова Агафия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Чередова Агафия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Орина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1812