Чередов Фёдор Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередов Фёдор Кириллов

Чередов Фёдор Кириллов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Чередов Кирилл Иванов

Мать: Чередова Федора Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Устиния Фёдорова

Мать ребёнка: Чередова Агафия Васильева

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Чередов Игнатий Фёдоров

Мать ребёнка: Чередова Агафия Васильева

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Арина Фёдорова

Мать ребёнка: Чередова Агафия Васильева

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Чередов Данила Фёдоров

Мать ребёнка: Чередова Агафия Васильева

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Чередова Агафия Васильева

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Чередова Агафия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Орина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Агафия Васильева

Смерть
1812
Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close