Чередов Кирилл Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1716
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: Чередов Иван Борисов
Рождение ребёнка
Около 1738
Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Ксения Кириллова
Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Чередов Григорий Кириллов
Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Чередов Кондратей Кириллов
Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Федора Семёнова
Работа или профессия
Неизвестно
разночинец
Смерть
1785