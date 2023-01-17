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Чередов Кирилл Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Чередов Иван Борисов

Мать: Чередова Василиса Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Чередов Никифор Кириллов

Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Чередов Иван Кириллов

Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Ксения Кириллова

Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Чередов Андрей Кириллов

Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Чередов Фёдор Кириллов

Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Чередов Григорий Кириллов

Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Чередов Кондратей Кириллов

Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Федора Семёнова

Работа или профессия
Неизвестно
разночинец
Смерть
1785
Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
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