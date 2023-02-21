Чередова Агафия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Агафия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Устиния Фёдорова

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Чередов Игнатий Фёдоров

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Кириллов

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Арина Фёдорова

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Чередов Данила Фёдоров

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Кириллов

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Кириллов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Фёдор Кириллов

Смерть
После 1850
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