Чередова Агафия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Устиния Фёдорова
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Арина Фёдорова
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850