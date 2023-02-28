Чередов Данила Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Чередов Фёдор Кириллов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анисья Данилова
Мать ребёнка: Чередова Евдокия
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Чередова Евдокия
Рождение ребёнка
1833
Сын: Чередов Николай Данилович
Мать ребёнка: Чередова Евдокия
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Чередова Евдокия
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мелания Даниловна
Мать ребёнка: Чередова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Евдокия
Смерть
Неизвестно