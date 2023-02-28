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Чередов Данила Фёдоров

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Место рождения

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Чередов Фёдор Кириллов

Мать: Чередова Агафия Васильева

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анисья Данилова

Мать ребёнка: Чередова Евдокия

Рождение ребёнка
1831

Сын: Чередов Макар Данилович

Мать ребёнка: Чередова Евдокия

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Чередов Николай Данилович

Мать ребёнка: Чередова Евдокия

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Чередов Яков Данилович

Мать ребёнка: Чередова Евдокия

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мелания Даниловна

Мать ребёнка: Чередова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Чередов Андрей Данилович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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