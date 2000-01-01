Чередов Андрей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Чередов Данила Фёдоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Чередова Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Чередова Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1882
Мать ребёнка: Чередова Любовь Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно