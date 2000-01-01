Чередов Андрей Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Андрей Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Чередов Данила Фёдоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Чередов Степан Андреевич

Мать ребёнка: Чередова Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Чередова Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Чередов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Чередова Любовь Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Любовь Михайловна

Смерть
Неизвестно
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