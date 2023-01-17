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Чередов Игнатий Фёдоров

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Место рождения

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Чередов Фёдор Кириллов

Мать: Чередова Агафия Васильева

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Овдотья Игнатьева

Мать ребёнка: Чередова Василиса Прокофьевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Орина Игнатьева

Мать ребёнка: Чередова Василиса Прокофьевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Чередов Егор Игнатьев

Мать ребёнка: Чередова Василиса Прокофьевна

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Чередова Василиса Прокофьевна

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Чередов Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Чередова Василиса Прокофьевна

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Чередова Василиса Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Василиса Прокофьевна

Смерть
1852
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