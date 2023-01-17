Чередов Игнатий Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Чередов Фёдор Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Овдотья Игнатьева
Мать ребёнка: Чередова Василиса Прокофьевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Орина Игнатьева
Мать ребёнка: Чередова Василиса Прокофьевна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Чередова Василиса Прокофьевна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Чередова Василиса Прокофьевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Чередов Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Чередова Василиса Прокофьевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Чередова Василиса Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1852