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Чередов Петр Кондратьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

1871

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: Чередова Орина Васильева

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Ульяна Петрова

Мать ребёнка: Чередова Настасья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Марфа Петрова

Мать ребёнка: Чередова Настасья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Арина Петрова

Мать ребёнка: Чередова Настасья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Чередов Иван Петров

Мать ребёнка: Чередова Настасья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Чередов Михаил Петров

Мать ребёнка: Чередова Настасья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Акулина Петрова

Мать ребёнка: Чередова Настасья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Настасья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Евдокия Петровна

Смерть
1871
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