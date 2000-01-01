Чередов Петр Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти1871
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: Чередова Орина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Ульяна Петрова
Мать ребёнка: Чередова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Чередова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Арина Петрова
Мать ребёнка: Чередова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Чередов Иван Петров
Мать ребёнка: Чередова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Чередова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Акулина Петрова
Мать ребёнка: Чередова Настасья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1871