Чередова Федора Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Отец ребёнка: Чередов Кирилл Иванов
Рождение ребёнка
Около 1740
Отец ребёнка: Чередов Кирилл Иванов
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Ксения Кириллова
Отец ребёнка: Чередов Кирилл Иванов
Рождение ребёнка
Около 1749
Отец ребёнка: Чередов Кирилл Иванов
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Чередов Кирилл Иванов
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Чередов Григорий Кириллов
Отец ребёнка: Чередов Кирилл Иванов
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Чередов Кондратей Кириллов
Отец ребёнка: Чередов Кирилл Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1782