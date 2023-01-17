Чередова Федора Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Федора Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1716 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Чередов Никифор Кириллов

Отец ребёнка: Чередов Кирилл Иванов

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Чередов Иван Кириллов

Отец ребёнка: Чередов Кирилл Иванов

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Ксения Кириллова

Отец ребёнка: Чередов Кирилл Иванов

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Чередов Андрей Кириллов

Отец ребёнка: Чередов Кирилл Иванов

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Чередов Фёдор Кириллов

Отец ребёнка: Чередов Кирилл Иванов

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Чередов Григорий Кириллов

Отец ребёнка: Чередов Кирилл Иванов

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Чередов Кондратей Кириллов

Отец ребёнка: Чередов Кирилл Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Кирилл Иванов

Смерть
До 1782
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