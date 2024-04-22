Ходаков Семен Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХодаков Семен Яковлевич

Ходаков Семен Яковлевич

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Ходаков Яков Иванович

Мать: Ходакова Настасья Андреевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
04.02.1842

Жена: Ходакова Агафья Ивановна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.04.1844

Сын: Ходаков Мартин Семенович

Мать ребёнка: Ходакова Агафья Ивановна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1846

Дочь: Морозова Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Ходакова Агафья Ивановна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.04.1848

Сын: Ходаков Василий Семенович

Мать ребёнка: Ходакова Агафья Ивановна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.05.1849

Сын: Ходаков Никифор Семенович

Мать ребёнка: Ходакова Агафья Ивановна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ходаков Филипп Семенович

Мать ребёнка: Ходакова Агафья Ивановна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ходаков Абрам Семенович

Мать ребёнка: Ходакова Агафья Ивановна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.11.1858

Дочь: Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Ходакова Агафья Ивановна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close