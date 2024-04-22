Ходаков Семен Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Ходаков Яков Иванович
Бракосочетание
04.02.1842
Жена: Ходакова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
21.04.1844
Мать ребёнка: Ходакова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1846
Дочь: Морозова Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Ходакова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
18.04.1848
Сын: Ходаков Василий Семенович
Мать ребёнка: Ходакова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1849
Сын: Ходаков Никифор Семенович
Мать ребёнка: Ходакова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Ходакова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Ходакова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1858
Дочь: Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Ходакова Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно