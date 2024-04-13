Ходакова Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Иван Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1842
Рождение ребёнка
21.04.1844
Отец ребёнка: Ходаков Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
01.03.1846
Дочь: Морозова (Ходакова) Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Ходаков Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
18.04.1848
Сын: Ходаков Василий Семенович
Отец ребёнка: Ходаков Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
25.05.1849
Сын: Ходаков Никифор Семенович
Отец ребёнка: Ходаков Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Ходаков Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Ходаков Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
20.11.1858
Дочь: (Ходакова) Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Ходаков Семен Яковлевич
Смерть
Неизвестно