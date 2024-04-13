Ходакова Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХодакова Агафья Ивановна

Ходакова Агафья Ивановна

Место рождения

Любимовка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Иван Гаврилович

Мать: не указана

Любимовка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
04.02.1842

Муж: Ходаков Семен Яковлевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.04.1844

Сын: Ходаков Мартин Семенович

Отец ребёнка: Ходаков Семен Яковлевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1846

Дочь: Морозова (Ходакова) Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Ходаков Семен Яковлевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.04.1848

Сын: Ходаков Василий Семенович

Отец ребёнка: Ходаков Семен Яковлевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.05.1849

Сын: Ходаков Никифор Семенович

Отец ребёнка: Ходаков Семен Яковлевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ходаков Филипп Семенович

Отец ребёнка: Ходаков Семен Яковлевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ходаков Абрам Семенович

Отец ребёнка: Ходаков Семен Яковлевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.11.1858

Дочь: (Ходакова) Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Ходаков Семен Яковлевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.