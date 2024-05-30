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Ходаков Мартин Семенович

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

21.04.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1844

Отец: Ходаков Семен Яковлевич

Мать: Ходакова Агафья Ивановна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
26.09.1862

Жена: Ходакова Матрена Ионовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.08.1870

Сын: Ходаков Иван Мартинович

Мать ребёнка: Ходакова Матрена Ионовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.04.1882

Дочь: (Ходакова) Ирина Мартиновна

Мать ребёнка: Ходакова Матрена Ионовна

Гнездово, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
19.11.1886

Дочь: (Ходакова) Екатерина Мартиновна

Мать ребёнка: Ходакова Матрена Ионовна

Хлебород, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

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