Ходаков Мартин Семенович
Место рождения
Дата рождения21.04.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1844
Отец: Ходаков Семен Яковлевич
Мать: Ходакова Агафья Ивановна
Бракосочетание
26.09.1862
Жена: Ходакова Матрена Ионовна
Рождение ребёнка
08.08.1870
Мать ребёнка: Ходакова Матрена Ионовна
Рождение ребёнка
14.04.1882
Дочь: (Ходакова) Ирина Мартиновна
Мать ребёнка: Ходакова Матрена Ионовна
Гнездово, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
19.11.1886
Дочь: (Ходакова) Екатерина Мартиновна
Мать ребёнка: Ходакова Матрена Ионовна
Хлебород, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно