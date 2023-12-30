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Ходакова Настасья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Ходаков Яков Иванович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ходаков Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Ходаков Яков Иванович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ходаков Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Ходаков Яков Иванович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ходаков Герасим Яковлевич

Отец ребёнка: Ходаков Яков Иванович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.09.1830

Дочь: Осокина Фекла Яковлевна

Отец ребёнка: Ходаков Яков Иванович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ходаков Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Ходаков Яков Иванович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Морозова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Ходаков Яков Иванович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
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