Ходакова Настасья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Ходаков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ходаков Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Ходаков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Ходаков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ходаков Герасим Яковлевич
Отец ребёнка: Ходаков Яков Иванович
Рождение ребёнка
26.09.1830
Дочь: Осокина Фекла Яковлевна
Отец ребёнка: Ходаков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Ходаков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Морозова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Ходаков Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно