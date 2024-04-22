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Ходаков Тимофей Яковлевич

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ходаков Яков Иванович

Мать: Ходакова Настасья Андреевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.03.1841

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Автономовна(Артамоновна)?

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.02.1843

Сын: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Автономовна(Артамоновна)?

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.05.1844

Сын: Ходаков Константин Тимофеевич

Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Автономовна(Артамоновна)?

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.04.1846

Сын: Ходаков Георгий Тимофеевич

Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Автономовна(Артамоновна)?

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Федосья Тимофеевна

Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Автономовна(Артамоновна)?

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.02.1850

Сын: Ходаков Тимофей Тимофеевич

Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Автономовна(Артамоновна)?

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.04.1860

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Автономовна(Артамоновна)?

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходакова Евдокия Автономовна(Артамоновна)?

Смерть
Неизвестно
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