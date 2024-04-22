Ходаков Тимофей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Ходаков Яков Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1841
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Автономовна(Артамоновна)?
Рождение ребёнка
08.02.1843
Сын: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Автономовна(Артамоновна)?
Рождение ребёнка
19.05.1844
Сын: Ходаков Константин Тимофеевич
Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Автономовна(Артамоновна)?
Рождение ребёнка
15.04.1846
Сын: Ходаков Георгий Тимофеевич
Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Автономовна(Артамоновна)?
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Федосья Тимофеевна
Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Автономовна(Артамоновна)?
Рождение ребёнка
13.02.1850
Сын: Ходаков Тимофей Тимофеевич
Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Автономовна(Артамоновна)?
Рождение ребёнка
25.04.1860
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Автономовна(Артамоновна)?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно