Ходакова Евдокия Автономовна(Артамоновна)?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти15.06.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.03.1841
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Ходаков Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
08.02.1843
Сын: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Ходаков Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
19.05.1844
Сын: Ходаков Константин Тимофеевич
Отец ребёнка: Ходаков Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
15.04.1846
Сын: Ходаков Георгий Тимофеевич
Отец ребёнка: Ходаков Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Федосья Тимофеевна
Отец ребёнка: Ходаков Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
13.02.1850
Сын: Ходаков Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Ходаков Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
25.04.1860
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Ходаков Тимофей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.1894