Ходакова Евдокия Автономовна(Артамоновна)? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходакова Евдокия Автономовна(Артамоновна)?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

15.06.1894

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1841

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Ходаков Тимофей Яковлевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.02.1843

Сын: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Ходаков Тимофей Яковлевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.05.1844

Сын: Ходаков Константин Тимофеевич

Отец ребёнка: Ходаков Тимофей Яковлевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.04.1846

Сын: Ходаков Георгий Тимофеевич

Отец ребёнка: Ходаков Тимофей Яковлевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Федосья Тимофеевна

Отец ребёнка: Ходаков Тимофей Яковлевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.02.1850

Сын: Ходаков Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Ходаков Тимофей Яковлевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.04.1860

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Ходаков Тимофей Яковлевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Тимофей Яковлевич

Смерть
15.06.1894
Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
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