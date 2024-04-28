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Ходаков Тимофей Тимофеевич

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

13.02.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1850

Отец: Ходаков Тимофей Яковлевич

Мать: Ходакова Евдокия Автономовна(Артамоновна)?

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходакова Параскева Герасимовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.01.1869

Дочь: (Ходакова) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Ходакова Параскева Герасимовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Морозова (Ходакова) Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Ходакова Параскева Герасимовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ходакова Агриппина Тимофеевна

Мать ребёнка: Ходакова Параскева Герасимовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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