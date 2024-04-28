Ходаков Тимофей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1869
Дочь: (Ходакова) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Ходакова Параскева Герасимовна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Морозова (Ходакова) Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Ходакова Параскева Герасимовна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ходакова Агриппина Тимофеевна
Мать ребёнка: Ходакова Параскева Герасимовна
Смерть
Неизвестно