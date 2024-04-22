Ходаков Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти13.01.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Ходакова Настасья Андреевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ходаков Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Ходакова Настасья Андреевна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Ходакова Настасья Андреевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ходаков Герасим Яковлевич
Мать ребёнка: Ходакова Настасья Андреевна
Рождение ребёнка
26.09.1830
Дочь: Осокина Фекла Яковлевна
Мать ребёнка: Ходакова Настасья Андреевна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Ходакова Настасья Андреевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Морозова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Ходакова Настасья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1858
Умер от простуды