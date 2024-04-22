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Ходаков Яков Иванович

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

13.01.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Ходаков Иван Авсентьевич

Мать: Ходакова Февронья Афанасьева

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Ходакова Настасья Андреевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ходаков Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Ходакова Настасья Андреевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ходаков Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Ходакова Настасья Андреевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ходаков Герасим Яковлевич

Мать ребёнка: Ходакова Настасья Андреевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.09.1830

Дочь: Осокина Фекла Яковлевна

Мать ребёнка: Ходакова Настасья Андреевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ходаков Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Ходакова Настасья Андреевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Морозова Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Ходакова Настасья Андреевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходакова Настасья Андреевна

Смерть
13.01.1858
Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Умер от простуды
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