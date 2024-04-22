Ходаков Герасим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти24.10.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Ходаков Яков Иванович
Бракосочетание
22.05.1846
Рождение ребёнка
01.02.1848
Сын: Ходаков Федор Герасимович
Мать ребёнка: Ходакова Параскева Самсоновна
Рождение ребёнка
12.02.1850
Сын: Агафья Герасимовна
Мать ребёнка: Ходакова Параскева Самсоновна
Рождение ребёнка
15.07.1851
Мать ребёнка: Ходакова Параскева Самсоновна
Рождение ребёнка
07.01.1853
Мать ребёнка: Ходакова Параскева Самсоновна
Рождение ребёнка
05.02.1858
Дочь: Агафья Герасимовна
Мать ребёнка: Ходакова Параскева Самсоновна
Рождение ребёнка
04.03.1860
Дочь: Дарья Герасимовна
Мать ребёнка: Ходакова Параскева Самсоновна
Рождение ребёнка
27.06.1862
Сын: Ходаков Михаил Герасимович
Мать ребёнка: Ходакова Параскева Самсоновна
Рождение ребёнка
05.11.1874
Сын: Ходаков Михаил(Меньшой) Герасимович
Мать ребёнка: Ходакова Параскева Самсоновна
Смерть
24.10.1894