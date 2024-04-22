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Ходаков Герасим Яковлевич

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

24.10.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Ходаков Яков Иванович

Мать: Ходакова Настасья Андреевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
22.05.1846

Жена: Ходакова Параскева Самсоновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1848

Сын: Ходаков Федор Герасимович

Мать ребёнка: Ходакова Параскева Самсоновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.02.1850

Сын: Агафья Герасимовна

Мать ребёнка: Ходакова Параскева Самсоновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.07.1851

Сын: Ходаков Илья Герасимович

Мать ребёнка: Ходакова Параскева Самсоновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.01.1853

Сын: Ходаков Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Ходакова Параскева Самсоновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.02.1858

Дочь: Агафья Герасимовна

Мать ребёнка: Ходакова Параскева Самсоновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.03.1860

Дочь: Дарья Герасимовна

Мать ребёнка: Ходакова Параскева Самсоновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.06.1862

Сын: Ходаков Михаил Герасимович

Мать ребёнка: Ходакова Параскева Самсоновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.11.1874

Сын: Ходаков Михаил(Меньшой) Герасимович

Мать ребёнка: Ходакова Параскева Самсоновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
24.10.1894
Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
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