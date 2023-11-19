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Бабурин Николай Федорович

Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.11.1837

Дата смерти

08.11.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1837

Отец: Бабурин Федор Иванович

Мать: Бабурина (Бобылкина) Екатерина Михайловна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабурина (Теcнер) Каролина

Рождение ребёнка
08.02.1872

Сын: Бабурин Teodor (Федор)

Мать ребёнка: Бабурина (Теcнер) Каролина

Рождение ребёнка
1874

Сын: Бабурин Константин

Мать ребёнка: Бабурина (Теcнер) Каролина

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Бабурина) Мария

Мать ребёнка: Бабурина (Теcнер) Каролина

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Бабурина) Эльжбета

Мать ребёнка: Бабурина (Теcнер) Каролина

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бабурин Александр

Мать ребёнка: Бабурина (Теcнер) Каролина

Рождение ребёнка
1884

Сын: Бабурин Николай

Мать ребёнка: Бабурина (Теcнер) Каролина

Рождение ребёнка
1886

Сын: Бабурин Владимир

Мать ребёнка: Бабурина (Теcнер) Каролина

Смерть
08.11.1904

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