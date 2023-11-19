Бабурин Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения17.11.1837
Дата смерти08.11.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1837
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1872
Мать ребёнка: Бабурина (Теcнер) Каролина
Рождение ребёнка
1874
Сын: Бабурин Константин
Мать ребёнка: Бабурина (Теcнер) Каролина
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Бабурина) Мария
Мать ребёнка: Бабурина (Теcнер) Каролина
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Бабурина) Эльжбета
Мать ребёнка: Бабурина (Теcнер) Каролина
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бабурин Александр
Мать ребёнка: Бабурина (Теcнер) Каролина
Рождение ребёнка
1884
Сын: Бабурин Николай
Мать ребёнка: Бабурина (Теcнер) Каролина
Рождение ребёнка
1886
Сын: Бабурин Владимир
Мать ребёнка: Бабурина (Теcнер) Каролина
Смерть
08.11.1904