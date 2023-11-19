Бабурина (Теcнер) Каролина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабурина (Теcнер) Каролина

Место рождения

г. Рыпин (Rypin)

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабурин Николай Федорович

Рождение ребёнка
08.02.1872

Сын: Бабурин Teodor (Федор)

Отец ребёнка: Бабурин Николай Федорович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Бабурин Константин

Отец ребёнка: Бабурин Николай Федорович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Бабурина) Мария

Отец ребёнка: Бабурин Николай Федорович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Бабурина) Эльжбета

Отец ребёнка: Бабурин Николай Федорович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бабурин Александр

Отец ребёнка: Бабурин Николай Федорович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Бабурин Николай

Отец ребёнка: Бабурин Николай Федорович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Бабурин Владимир

Отец ребёнка: Бабурин Николай Федорович

Смерть
Неизвестно

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