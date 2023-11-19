Бабурина (Теcнер) Каролина
Место рожденияг. Рыпин (Rypin)
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1872
Отец ребёнка: Бабурин Николай Федорович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Бабурин Константин
Отец ребёнка: Бабурин Николай Федорович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Бабурина) Мария
Отец ребёнка: Бабурин Николай Федорович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Бабурина) Эльжбета
Отец ребёнка: Бабурин Николай Федорович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бабурин Александр
Отец ребёнка: Бабурин Николай Федорович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Бабурин Николай
Отец ребёнка: Бабурин Николай Федорович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Бабурин Владимир
Отец ребёнка: Бабурин Николай Федорович
Смерть
Неизвестно