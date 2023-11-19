Бабурин Teodor (Федор)
Место рожденияг. Рыпин (Rypin)
Дата рождения08.02.1872
Дата смерти22.02.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1872
Отец: Бабурин Николай Федорович
Мать: Бабурина Каролина
г. Рыпин (Rypin)
Бракосочетание
30.06.1896
Рождение ребёнка
09.05.1898
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Бабурина София Николаевна
Рождение ребёнка
08.03.1902
Сын: Бабурин Николай
Мать ребёнка: Бабурина София Николаевна
Рождение ребёнка
05.02.1904
Дочь: Михайлова Ирина
Мать ребёнка: Бабурина София Николаевна
Бракосочетание
08.07.1928
Жена: Бабурина Надежда
Смерть
22.02.1967