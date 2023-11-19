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Бабурин Teodor (Федор)

Место рождения

г. Рыпин (Rypin)

Дата рождения

08.02.1872

Дата смерти

22.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1872

Отец: Бабурин Николай Федорович

Мать: Бабурина Каролина

г. Рыпин (Rypin)
Бракосочетание
30.06.1896

Жена: Бабурина София Николаевна

Рождение ребёнка
09.05.1898

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Бабурина София Николаевна

Рождение ребёнка
08.03.1902

Сын: Бабурин Николай

Мать ребёнка: Бабурина София Николаевна

Рождение ребёнка
05.02.1904

Дочь: Михайлова Ирина

Мать ребёнка: Бабурина София Николаевна

Бракосочетание
08.07.1928

Жена: Бабурина Надежда

Смерть
22.02.1967
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