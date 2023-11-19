Бабурина (Харитонова) София Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабурина (Харитонова) София Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.12.1927

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1896

Муж: Бабурин Teodor (Федор)

Рождение ребёнка
09.05.1898

Дочь: (Бабурина) Лидия

Отец ребёнка: Бабурин Teodor (Федор)

Рождение ребёнка
08.03.1902

Сын: Бабурин Николай

Отец ребёнка: Бабурин Teodor (Федор)

Рождение ребёнка
05.02.1904

Дочь: Михайлова (Бабурина) Ирина

Отец ребёнка: Бабурин Teodor (Федор)

Смерть
01.12.1927
Причина смерти: туберкулез

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