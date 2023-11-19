Бабурина (Харитонова) София Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.12.1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1896
Рождение ребёнка
09.05.1898
Дочь: (Бабурина) Лидия
Отец ребёнка: Бабурин Teodor (Федор)
Рождение ребёнка
08.03.1902
Сын: Бабурин Николай
Отец ребёнка: Бабурин Teodor (Федор)
Рождение ребёнка
05.02.1904
Дочь: Михайлова (Бабурина) Ирина
Отец ребёнка: Бабурин Teodor (Федор)
Смерть
01.12.1927
Причина смерти: туберкулез