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Бабурин Федор Иванович

Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

12.09.1809

Дата смерти

17.07.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1809

Отец: Бабурин Иван Ильич

Мать: Бабурина (Павлова) Анна Ивановна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабурина (Бобылкина) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
12.12.1830

Дочь: Гускина (Бабурина) Настасья Федоровна

Мать ребёнка: Бабурина (Бобылкина) Екатерина Михайловна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.03.1832

Сын: Бабурин Иван Федорович

Мать ребёнка: Бабурина (Бобылкина) Екатерина Михайловна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.11.1837

Сын: Бабурин Николай Федорович

Мать ребёнка: Бабурина (Бобылкина) Екатерина Михайловна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.05.1841

Сын: Бабурин Константин Федорович

Мать ребёнка: Бабурина (Бобылкина) Екатерина Михайловна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
06.07.1852

Жена: Бабурина (Маркова) Марья Федоровна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
17.07.1865
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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