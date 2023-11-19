Бабурин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения12.09.1809
Дата смерти17.07.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1809
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1830
Дочь: Гускина (Бабурина) Настасья Федоровна
Мать ребёнка: Бабурина (Бобылкина) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
23.03.1832
Мать ребёнка: Бабурина (Бобылкина) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
17.11.1837
Сын: Бабурин Николай Федорович
Мать ребёнка: Бабурина (Бобылкина) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
05.05.1841
Сын: Бабурин Константин Федорович
Мать ребёнка: Бабурина (Бобылкина) Екатерина Михайловна
Бракосочетание
06.07.1852
Смерть
17.07.1865