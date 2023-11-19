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Бабурин Константин Федорович

Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.05.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1841

Отец: Бабурин Федор Иванович

Мать: Бабурина (Бобылкина) Екатерина Михайловна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Бабурина) Марья Константиновна

Мать ребёнка: Бабурина (Юсикова) Анна Тимофеевна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
10.11.1863

Жена: Бабурина (Юсикова) Анна Тимофеевна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.09.1873

Сын: Бабурин Алексей Константинович

Мать ребёнка: Бабурина (Юсикова) Анна Тимофеевна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.07.1876

Дочь: (Бабурина) Серафима Константиновна

Мать ребёнка: Бабурина (Юсикова) Анна Тимофеевна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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