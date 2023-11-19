Бабурин Константин Федорович
Место рождения
Дата рождения05.05.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1841
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Бабурина) Марья Константиновна
Мать ребёнка: Бабурина (Юсикова) Анна Тимофеевна
Бракосочетание
10.11.1863
Рождение ребёнка
30.09.1873
Сын: Бабурин Алексей Константинович
Мать ребёнка: Бабурина (Юсикова) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
27.07.1876
Дочь: (Бабурина) Серафима Константиновна
Мать ребёнка: Бабурина (Юсикова) Анна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно