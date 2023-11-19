Бабурина (Бобылкина) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабурина (Бобылкина) Екатерина Михайловна

Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

22.03.1852

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабурин Федор Иванович

Рождение ребёнка
12.12.1830

Дочь: Гускина (Бабурина) Настасья Федоровна

Отец ребёнка: Бабурин Федор Иванович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.03.1832

Сын: Бабурин Иван Федорович

Отец ребёнка: Бабурин Федор Иванович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.11.1837

Сын: Бабурин Николай Федорович

Отец ребёнка: Бабурин Федор Иванович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.05.1841

Сын: Бабурин Константин Федорович

Отец ребёнка: Бабурин Федор Иванович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
22.03.1852
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: чахотка
Похороны
Неизвестно
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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