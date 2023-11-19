Бабурина (Бобылкина) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти22.03.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1830
Дочь: Гускина (Бабурина) Настасья Федоровна
Отец ребёнка: Бабурин Федор Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1832
Отец ребёнка: Бабурин Федор Иванович
Рождение ребёнка
17.11.1837
Сын: Бабурин Николай Федорович
Отец ребёнка: Бабурин Федор Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1841
Сын: Бабурин Константин Федорович
Отец ребёнка: Бабурин Федор Иванович
Смерть
22.03.1852
Причина смерти: чахотка
Похороны
Неизвестно