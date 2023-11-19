Бабурина (Юсикова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабурина (Юсикова) Анна Тимофеевна

Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Бабурина) Марья Константиновна

Отец ребёнка: Бабурин Константин Федорович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
10.11.1863

Муж: Бабурин Константин Федорович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.09.1873

Сын: Бабурин Алексей Константинович

Отец ребёнка: Бабурин Константин Федорович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.07.1876

Дочь: (Бабурина) Серафима Константиновна

Отец ребёнка: Бабурин Константин Федорович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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