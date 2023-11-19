Бабурина (Юсикова) Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Бабурина) Марья Константиновна
Отец ребёнка: Бабурин Константин Федорович
Бракосочетание
10.11.1863
Рождение ребёнка
30.09.1873
Сын: Бабурин Алексей Константинович
Отец ребёнка: Бабурин Константин Федорович
Рождение ребёнка
27.07.1876
Дочь: (Бабурина) Серафима Константиновна
Отец ребёнка: Бабурин Константин Федорович
Смерть
Неизвестно