(Жевно) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1924
Дата смерти16.06.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1924
Отец: Жевно Степан
Мать: Жевно Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликович Николаевич
Отец ребёнка: Куликович Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликович Николай
Рождение ребёнка
24.01.1949
Сын: Куликович Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Куликович Николай
Рождение ребёнка
16.04.1952
Дочь: (Куликович) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Куликович Николай
Рождение ребёнка
02.10.1953
Сын: Куликович Николай
Отец ребёнка: Куликович Николай
Смерть
16.06.1988