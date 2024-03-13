(Жевно) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жевно) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1924

Дата смерти

16.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1924

Отец: Жевно Степан

Мать: Жевно Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликович Николаевич

Отец ребёнка: Куликович Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликович Николай

Рождение ребёнка
24.01.1949

Сын: Куликович Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Куликович Николай

Рождение ребёнка
16.04.1952

Дочь: (Куликович) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Куликович Николай

Рождение ребёнка
02.10.1953

Сын: Куликович Николай

Отец ребёнка: Куликович Николай

Смерть
16.06.1988

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