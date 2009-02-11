Куликович Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1949
Дата смерти11.02.2009
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1949
Отец: Куликович Николай
Мать: (Жевно) Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куликович ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликович ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Гордиенко) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Гордиенко) ?
Смерть
11.02.2009