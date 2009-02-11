Куликович Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликович Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1949

Дата смерти

11.02.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1949

Отец: Куликович Николай

Мать: (Жевно) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликович Владимирович

Мать ребёнка: Куликович ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликович ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликович Владимирович

Мать ребёнка: (Гордиенко) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гордиенко) ?

Смерть
11.02.2009

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