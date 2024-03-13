Жевно Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жевно Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жевно Михаил

Отец ребёнка: Жевно Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жевно) Софья Степановна

Отец ребёнка: Жевно Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жевно) Степановна

Отец ребёнка: Жевно Степан

Рождение ребёнка
21.01.1924

Дочь: (Жевно) Нина

Отец ребёнка: Жевно Степан

Смерть
Неизвестно

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