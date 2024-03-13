Жевно Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жевно Михаил
Мать ребёнка: Жевно Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жевно) Софья Степановна
Мать ребёнка: Жевно Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жевно) Степановна
Мать ребёнка: Жевно Федора
Рождение ребёнка
21.01.1924
Дочь: (Жевно) Нина
Мать ребёнка: Жевно Федора
Смерть
Неизвестно