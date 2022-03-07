Куликович Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1953
Дата смерти07.03.2022
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1953
Отец: Куликович Николай
Мать: (Жевно) Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куликович) Николаевна
Мать ребёнка: (Кривичанина) Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликович Николаевич
Мать ребёнка: (Кривичанина) Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куликович) Николаевна
Мать ребёнка: (Кривичанина) Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Кривичанина) Николаевна
Смерть
07.03.2022