Куликович Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликович Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1953

Дата смерти

07.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1953

Отец: Куликович Николай

Мать: (Жевно) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куликович) Николаевна

Мать ребёнка: (Кривичанина) Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликович Николаевич

Мать ребёнка: (Кривичанина) Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куликович) Николаевна

Мать ребёнка: (Кривичанина) Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кривичанина) Николаевна

Смерть
07.03.2022

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