Куликович Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1977
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Куликович Григорий
Мать: Куликович Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликович Николаевич
Мать ребёнка: (Жевно) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Жевно) Нина
Рождение ребёнка
24.01.1949
Сын: Куликович Владимир Николаевич
Мать ребёнка: (Жевно) Нина
Рождение ребёнка
16.04.1952
Дочь: (Куликович) Анна Николаевна
Мать ребёнка: (Жевно) Нина
Рождение ребёнка
02.10.1953
Сын: Куликович Николай
Мать ребёнка: (Жевно) Нина
Смерть
1977