Куликович Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликович Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Куликович Григорий

Мать: Куликович Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликович Николаевич

Мать ребёнка: (Жевно) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Жевно) Нина

Рождение ребёнка
24.01.1949

Сын: Куликович Владимир Николаевич

Мать ребёнка: (Жевно) Нина

Рождение ребёнка
16.04.1952

Дочь: (Куликович) Анна Николаевна

Мать ребёнка: (Жевно) Нина

Рождение ребёнка
02.10.1953

Сын: Куликович Николай

Мать ребёнка: (Жевно) Нина

Смерть
1977

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