Шершень Харлампий Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шершень Семен Моисеевич
Рождение ребёнка
19.07.1868
Сын: Шершень Самуил/Самойло Харлампиевич
Мать ребёнка: Забуга Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Шершень Яков Харлампиевич
Мать ребёнка: Забуга Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
25.04.1880
Дочь: Шершень Хиония Харлампиевна
Мать ребёнка: Забуга Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
23.10.1882
Сын: Шершень Дмитрий Харлампиевич
Мать ребёнка: Забуга Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1885
Сын: Шершень Иван Харлампиевич
Мать ребёнка: Забуга Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шершень Трофим Харлампиевич
Мать ребёнка: Забуга Феодосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Забуга Феодосия Ивановна
Смерть
Неизвестно