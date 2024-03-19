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Шершень Харлампий Семенович

Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шершень Семен Моисеевич

Мать: не указана

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.07.1868

Сын: Шершень Самуил/Самойло Харлампиевич

Мать ребёнка: Забуга Феодосия Ивановна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Шершень Яков Харлампиевич

Мать ребёнка: Забуга Феодосия Ивановна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.04.1880

Дочь: Шершень Хиония Харлампиевна

Мать ребёнка: Забуга Феодосия Ивановна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1882

Сын: Шершень Дмитрий Харлампиевич

Мать ребёнка: Забуга Феодосия Ивановна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.05.1885

Сын: Шершень Иван Харлампиевич

Мать ребёнка: Забуга Феодосия Ивановна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шершень Трофим Харлампиевич

Мать ребёнка: Забуга Феодосия Ивановна

Макошино, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забуга Феодосия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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