Шершень Трофим Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
25.04.1902
Жена: Грищук Софья Антоновна
Рождение ребёнка
13.08.1903
Дочь: Шершень Наталья Трофимовна
Мать ребёнка: Грищук Софья Антоновна
Рождение ребёнка
23.07.1905
Дочь: Шершень Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Грищук Софья Антоновна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Грищук Софья Антоновна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Шершень Адриан Трофимович
Мать ребёнка: Грищук Софья Антоновна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Шершень Константин Трофимович
Мать ребёнка: Грищук Софья Антоновна
Смерть
Неизвестно