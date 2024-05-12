Шершень Трофим Харлампиевич 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шершень Трофим Харлампиевич

Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Шершень Харлампий Семенович

Мать: Забуга Феодосия Ивановна

Макошино, Чернігівська область
Бракосочетание
25.04.1902

Жена: Грищук Софья Антоновна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.08.1903

Дочь: Шершень Наталья Трофимовна

Мать ребёнка: Грищук Софья Антоновна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.07.1905

Дочь: Шершень Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Грищук Софья Антоновна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Шершень Павел Трофимович

Мать ребёнка: Грищук Софья Антоновна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Шершень Адриан Трофимович

Мать ребёнка: Грищук Софья Антоновна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Шершень Константин Трофимович

Мать ребёнка: Грищук Софья Антоновна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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